Tópicos: País | Policial | Delitos sexuales

Argentino buscado internacionalmente por delitos sexuales fue detenido en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto (23) trabajaba en Chile, pese a tener una alerta roja de Interpol.

Argentino buscado internacionalmente por delitos sexuales fue detenido en La Araucanía
 Carabineros Araucanía (referencial)

Fue capturado por funcionarios de la SIP de Carabineros.

Un ciudadano de nacionalidad argentina que era buscado internacionalmente por delitos sexuales fue detenido este jueves por Carabineros, en la Región de La Araucanía

El sujeto, que contaba con una condena de 10 años de cárcel en el país trasandino, se encontraba trabajando en Chile. Fue capturado por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP).

"Identificamos a un ciudadano argentino que mantiene una orden de detención vigente por delitos sexuales, por lo que se procedió a su detención. Posteriormente, se consultó la plataforma Sipol (Sistema de Información Policial), donde presentó alerta roja internacional, por lo que tomamos contacto con el enlace Interpol de Carabineros, quienes confirmaron la alerta internacional, señalando que el individuo se encuentra requerido por la justicia argentina debido a una condena de 10 años", detalló el mayor Mauricio Rodríguez de Carabineros.

El detenido, de 23 años, fue puesto a disposición de los Tribunales de Justicia de Temuco.

