Condenan a padres y cuñado de una niña de 12 años por violación: La pequeña se suicidó

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán emitió un veredicto condenatorio contra una pareja de padres y su cuñado, hallándolos culpables de la violación de una niña de tan solo 12 años.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Bulnes y tuvieron un desenlace trágico que ha conmocionado a la Región de Ñuble.

Según los antecedentes del caso, la niña fue agredida sexualmente por sus tres familiares directos, lo que le provocó una grave descompensación por la que fue internada en el Hospital Regional de Chillán, desde donde la pequeña se lanzó desde el quinto piso y murió.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, relató que "los padres de la menor comenzaron a realizar violaciones en contra de ella y, al mismo tiempo, agresiones físicas en contra de la menor".

"Luego, hacia fines del año 2022, la menor es trasladada a vivir con su hermana y es violada por la pareja de ella de manera reiterada", añadió.

El persecutor explicó que "la Fiscalía acusó a estas tres personas por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, particularmente a los padres, y también al padre de aquella por el delito de desacato, toda vez que incumplió una medida cautelar que le prohibía acercarse".

Tras el veredicto de culpabilidad, el Ministerio Público ha solicitado las penas más altas que contempla la legislación chilena para este tipo de delitos: presidio perpetuo calificado para los padres y el presidio perpetuo simple para el cuñado.