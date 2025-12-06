Detuvieron a delincuente acusado de robo y abuso sexual en El Bosque

Carabineros detuvo este sábado a cuatro individuos vinculados a un robo con intimidación registrado el mes pasado en una vivienda de la capitalina comuna de El Bosque. A uno de los imputados también se le acusa de abuso sexual contra una de las víctimas en este ilícito.

El hecho ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando un grupo de cinco antisociales armados, con el objetivo de robar diversas especies, ingresó a un domicilio ubicado en la calle Antonio Bórquez del Solar.

Tras cometer el robo, uno de los antisociales perpetró tocaciones a la víctima antes de huir del lugar.

Las diligencias realizadas por personal de Carabineros permitieron identificar y detener a parte de la banda. Los aprehendidos incluyen a dos menores de edad, una mujer y un hombre adulto, este último señalado como el presunto autor del abuso sexual.

"De acuerdo con las primeras diligencias organizadas por parte del OS-9, en conjunto con la Fiscalía de Flagrancia Sur, se logró determinar a uno de los autores ilícitos, por lo cual se pidió una orden de entrada y registro, logrando la detención de este y recuperación de especies que fueron sustraídas", reveló el fiscal José Manuel Mac-Namara.

"La Fiscalía Sur, además, formalizó hoy al imputado, quedando en prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 100 días", añadió

Durante el procedimiento de detención y registro, las autoridades lograron incautar una serie de elementos relacionados con el delito. Entre las especies recuperadas se encuentra un revólver calibre 22 sin encargo por robo, municiones de distinto calibre, dos relojes, siete carteras, un teléfono celular, tres tablets y también un vehículo.