Fiscalía decidió no perseverar en causa contra alcalde de Victoria por presuntos delitos sexuales

Tras poco más de un año de investigación, la Fiscalía Local de Victoria (Región de La Araucanía) informó su decisión de no perseverar en la causa por delitos sexuales contra el alcalde de la comuna, Javier Jaramillo (independiente, ex-PPD).

La fiscal a cargo del caso, Vania Arancibia, señaló en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de la localidad que la investigación fue oficialmente cerrada el pasado 3 de noviembre, al no lograr reunir los antecedentes suficientes que permitieran fundar una acusación formal en contra del jefe comunal.

La persecutora explicó que "durante el transcurso de la investigación, y con posterioridad a la formalización, se fueron agregando a la carpeta de investigación distintos medios de prueba, tanto periciales -en particular, la ampliación de una pericia psicológica efectuado a la víctima- como declaraciones de testigos y prueba documental que hicieron al Ministerio Público, en virtud del principio de objetividad, tomar la decisión de no perseverar en la investigación".

Jaramillo fue formalizado en julio de 2024 por los delitos de violación, abuso sexual agravado y abuso sexual en contra de dos víctimas. Sin embargo, una de las denuncias quedó inicialmente fuera del proceso luego de que la Corte Suprema declarara prescrita la causa.

Finalmente, con los resultados de los peritajes y testimonios relativos a la segunda denunciante, el Ministerio Público concluyó que no era posible sostener una acusación judicial en contra del alcalde.