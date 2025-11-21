Hombre fue reformalizado por violación con femicidio de una estudiante de 15 años

Un hombre de 38 años acusado de violar y asesinar a una estudiante de 15 años en la Región de La Araucanía fue reformalizado luego de que se estableciera la causa de muerte de la víctima.

El caso provocó conmoción en la región desde finales del año pasado, cuando el cuerpo de la menor fue encontrado a orillas del Río Cautín, en Temuco.

Un factor clave en la indagatoria fue la participación de un perito forense de Inglaterra, especializado en este tipo de delitos, quien estableció que la muerte de la víctima fue por asfixia mecánica.

"Fue dificultoso determinar cuál era la causa de muerte de la víctima, y es por esta situación que la Fiscalía toma la decisión de formalizar solo por la agresión sexual al imputado", informó el fiscal Enrique Vásquez.

"Sin embargo, durante el periodo de investigación otorgado por el tribunal, y con un apoyo relevante de la parte querellante, se pudo determinar cuál fue la efectiva causa de muerte y es por aquello que, finalmente, se decide reformalizar al imputado por el ilícito de violación con femicidio", agregó el persecutor.

Prisión preventiva para acusado de violar a menores

En paralelo, un sujeto de 18 años acusado de violar a dos menores de 12 y 13 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado este viernes.

Según informó el Ministerio Público, el sospechoso contactó a las víctimas por Instagram.

El Tribunal determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para las víctimas y la sociedad.