Prisión preventiva para psicopedagogo acusado de explotación sexual de menor en Punta Arenas

En prisión preventiva quedó un psicopedagogo de 33 años tras ser detenido en Punta Arenas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI, en el marco de una investigación por el delito de violación en un contexto de explotación sexual de un menor de edad.

El subcomisario de la PDI Jorge Oliva explicó que "los hechos se remontan al año 2024, cuando una profesional de la salud mental toma conocimiento de los hechos, develados por la propia NNA, para luego realizar la denuncia".

La investigación de la PDI permitió establecer las agresiones, que incluían amenazas para asegurar el silencio de la víctima.

"Tras la investigación desarrollada por los oficiales de la PDI, se logró establecer que el imputado concretaba las agresiones sexuales amenazando a la víctima y entregándole elementos para mantener su silencio. El detenido corresponde a un funcionario de un centro educacional de la región", agregó el subcomisario.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y enfrentó una audiencia de formalización de cargos que se desarrolló de manera reservada.

La fiscal Wendoline Acuña detalló que "el imputado fue formalizado el día de hoy por los delitos de violación impropia y estupro hacia una menor que se encontraba en grave situación de desamparo. Conforme a los antecedentes expuestos, este es un nuevo caso de explotación sexual infantil por el que el tribunal decidió someterlo a régimen de prisión preventiva".

Tras la audiencia, el psicopedagogo fue ingresado al complejo penitenciario de Punta Arenas. El tribunal estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.