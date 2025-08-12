Valdivia: Joven de 19 años fue detenido por violar a una prima pequeña

En el marco de un plan especial de búsqueda de prófugos de la justicia, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Valdivia detuvo a un sujeto de 19 años de edad acusado de haber violado a una prima.

"Logramos detener a un hombre de 19 años que, entre los años 2020 y 2023, llevó a cabo actos de connotación sexual en contra de una prima, quien al momento de la agresión tenía entre 8 y 10 años de edad", señaló la subcomisaria Roxana Muñoz, jefa de la Brisex Valdivia.

El imputado fue puesto a disposición de los tribunales.