Vendedor de flores quedó preso por violación en cementerio de Talcahuano

Autor: Redacción Cooperativa

Las diligencias "permitieron determinar la veracidad del relato", dijo la PDI.

Vendedor de flores quedó preso por violación en cementerio de Talcahuano
En prisión preventiva por orden del tribunal de garantía local quedó un hombre que se desempaña como vendedor de flores en el sector del Cementerio Municipal N° 2 de Talcahuano, quien fue imputado por el delito flagrante de violación.

El hecho, reveló la PDI, se registró el pasado 10 de diciembre en un baño del mismo camposanto, siendo la víctima otro hombre, mayor de edad, quien denunció el hecho.

Alertada la policía civil, y por orden de la Fiscalía, detectives realizaron diligencias en el sitio.

"Tras las indagatorias, que incluyeron el trabajo de campo y pericias en el sitio del suceso, levantamiento de evidencias biológicas, empadronamiento de testigos, la declaración de la propia víctima y el resultado de los exámenes a los cuales fue sometido, permitieron determinar la veracidad del relato", detalló el jefe de Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Concepción, subprefecto Rodrigo Henríquez, citado por "CHV Noticias".

