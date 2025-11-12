Denuncian grave agresión a hermana de Krishna Aguilera en San Bernardo

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, informó este miércoles de una grave agresión en contra de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, la joven encontrada fallecida semanas después de su desaparición.

En "Mucho Gusto", la autoridad enfatizó que lo ocurrido era algo esperable. "Las cámaras se van a apagar y estos tipos van a venir por la vendeta, por la venganza. Y la verdad que no esperaron ni que pasaran dos semanas y lo hicieron".

Sobre lo ocurrido, White indicó que "Cristal venía (a San Bernardo) a hacer un trámite a la casa de su papá y aparentaron como que le habían hecho un robo en celular, pero la verdad que el estado de ella físicamente es complejo".

"La golpearon, la agredieron eh y ella está muy asustada porque ella logró su propósito que era encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino y tiene un hijo", añadió.

El alcalde enfatizó que "aquí hay una forma de imponer, de asustar", aunque aseguró que el municipio ha seguido acompañando a Cristal quien, por seguridad, se fue a vivir a otra comuna.

"Ella (Cristal) había venido a San Bernardo a hacer un trámite y cerca del domicilio donde viven sus papás, imagino que venía del trámite a ver a sus papás", explicó la autoridad quien agregó que Cristal "es abordada y estos tipos tienen miles de formas para hacer estas cosas, o sea, le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean, no te golpean y te agreden".

"Yo anoche vi una foto de esta situación y de verdad es terrible ver la forma en cómo ella está dañada, entonces uno trata de ser respetuoso para no revictimizar estas cosas, pero basta ya", enfatizó.