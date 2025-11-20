Desapareció estudiante del Liceo Carmela Carvajal: Hallaron su celular abandonado

Una intensa búsqueda se inició en la Región Metropolitana tras la desaparición de Kytzia Zamora Gómez, estudiante de 1° medio del Liceo Carmela Carvajal, ubicado en la comuna de Providencia.

Según reportó Meganoticias, la adolescente de 15 años fue vista por última vez el miércoles, luego de abandonar su establecimiento educacional, lo que ha movilizado a su familia, a las autoridades y a la comunidad escolar.

El último contacto con la menor se registró a las 15:12 horas. Posteriormente, la ubicación de su teléfono móvil se rastreó cerca de la intersección de las calles Elena Blanco con Miguel Claro. Hasta ese lugar se trasladó su familia, quienes a las 21:00 horas encontraron el celular abandonado en el mismo punto, sin que hubiese rastros de la estudiante.

Al momento de su desaparición, Kytzia vestía su uniforme escolar: un polerón y un buzo de color azul con franjas celestes a los costados, además de una polera verde. Llevaba consigo una bolsa roja de tamaño grande.

La denuncia por presunta desgracia fue interpuesta por su familia la misma noche del miércoles, aproximadamente entre las 20:00 y 21:00 horas.

Stephanie, madre de la joven, conversó con Meganoticias sobre el desesperado momento, señalando que mantienen contacto con la Policía de Investigaciones (PDI) y han acudido en dos ocasiones a declarar para entregar la información requerida. Sin embargo, lamentó la falta de novedades: "Hasta el momento no nos han entregado mayor información (...) (Kytzia) no ha dado ninguna señal, no hemos llegado a un punto, nada".

Revisión de cámaras del Metro

Por su parte, el Liceo Carmela Carvajal emitió un comunicado, donde detalla las acciones tomadas para acelerar el proceso de búsqueda. Indicaron que se solicitó a Carabineros darle prioridad al caso y que el equipo 1414 ha realizado rastreos específicos en puentes y sectores aledaños de la comuna, entendiendo que el tiempo es un factor crítico.

Como parte de las diligencias, la dirección del Liceo, en conjunto con el equipo de Mujer y Equidad, sostuvo una reunión con la gerencia de Metro de Santiago para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad. El objetivo es trazar la ruta de desplazamiento de Kytzia y así poder determinar su paradero lo antes posible.

Además, el establecimiento conformó equipos de apoderados para realizar búsquedas localizadas en el trayecto habitual de la estudiante y colocar avisos con datos de contacto.

La comunidad hizo un llamado a colaborar y contactar a la presidenta de apoderados del 1° E en el número 942699347 con cualquier información pertinente.

