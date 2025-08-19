Desbarataron banda especializada en robo y clonación de camiones

Policías desbarataron una organización criminal de 30 personas que se especializaban en robos violentos, clonación y venta de camiones y maquinaria pesada.

El fiscal Marcos Pastén detalló que "fue un procedimiento importante llevado a cabo en siete regiones del país, fundamentalmente vehículos que se encontraban en la Región Metropolitana, en San Bernardo".

"Se incautó la totalidad de 98 vehículos de alto tonelaje, se ingresó a 40 domicilios y teniamos 29 órdenes de detención respecto a personas que fueron partícipes de esta actividad en sus diversas etapas", recalcó el persecutor.