Tópicos: País | Policial

Detienen a dos sujetos por venta ilegal de pirotecnia a través de Facebook

La sección de Ciberdelitos del OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, detuvieron a dos sujetos acusados de vender fuegos artificiales a través de la plataforma Marketplace de Facebook.

El operativo incluyó órdenes de entrada y registro de dos domicilios, uno en Pudahuel y otro en Pedro Aguirre Cerda, que permitieron la incautación de una pistola con cargador, pero con su número de serie borrado.

"Se logró incautar más de 2000 unidades de pirotecnia, arma de fuego, munición, droga y dinero en efectivo. Carabineros de Chile refuerza su compromiso con la seguridad y la persecución del crimen organizado", informó el teniente Felipe Cores, del OS-9 de Carabineros.

