Tópicos: País | Policial

Disputa entre vecinos terminó con hombre baleado en la cabeza en Lo Barnechea

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Un sujeto recibió un impacto de bala en la cabeza en medio de un conflicto entre vecinos durante la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea.

El hecho ocurrió en la intersección de Circunvalación Norte con Dos Norte, lugar donde uno de los hombres sacó un arma de fuego y disparó en contra del otro, provocándole heridas que lo dejaron en riesgo vital.

La denuncia fue realizada por la pareja de la víctima, quien encontró al hombre herido en el lugar de los hechos.

