Dos lesionados y un detenido por agresión con arma blanca en la Universidad Central

Un incidente al interior de la Universidad Central, sede Parque Almagro, dejó a dos estudiantes heridos por arma blanca y un detenido la tarde de este viernes en Santiago.

El hecho ocurrió en el campus ubicado en Santa Isabel con San Diego, en la comuna de Santiago, donde según los primeros antecedentes de Carabineros, la agresión se produjo en medio de una reunión estudiantil.

Los dos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial y se encuentran fuera de riesgo vital. El presunto autor, también estudiante de la universidad, fue detenido en el lugar y se le incautó un cortaplumas.

El comandante Pedro Olguín, de la Cuarta Comisaría de Santiago, explicó que "Carabineros se constituye en la Universidad Central, lugar en el cual existen dos personas lesionadas por arma blanca. Se mantiene un detenido, a quien se le incauta un arma blanca tipo cortaplumas. Ambos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial y se encuentran sin riesgo vital, en espera de instrucciones por parte de la Fiscalía".

Los tres involucrados (las dos víctimas y el detenido) son alumnos de diferentes años y carreras de la institución. El campus permanece cerrado mientras personal policial realiza peritajes y reúne más antecedentes sobre el ataque.

De acuerdo con Carabineros, en esa zona del Parque Almagro son frecuentes las actividades universitarias los viernes, lo que habría sido el contexto en que se produjo la agresión.