Allanan "narcoedificio" en pleno centro de Valparaíso: tres detenidos

Un amplio operativo antinarcóticos se llevó a cabo este viernes en pleno centro de la comuna de Valparaíso, a pocos metros de la Delegación Presidencial, resultando en el allanamiento simultáneo de tres domicilios.

Uno de los puntos focales de la acción fue un departamento ubicado en el tradicional edificio de la ex Cooperativa Vitalicia, en Plaza Aníbal Pinto, un sector que ya se encontraba estigmatizado mediáticamente por la problemática de la venta de drogas.

Este operativo fue el resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía y el OS7 de Carabineros, que se extendió por tres meses y que se inició gracias a las denuncias persistentes realizadas por vecinos y locatarios del sector, quienes alertaron sobre la constante y organizada actividad de individuos dedicados al microtráfico en el área.

"Se llevaron a cabo allanamientos programados a raíz de la causa que se denominó 'el narcoedificio', a raíz de la problemática de venta de droga en el sector de la Plaza Aníbal Pinto, se allanaron tres domicilios con un resultado de tres personas detenidas, incautándose dosis de droga", detalló la fiscal María Loretto Herrmann.

📢Investigación de la Fiscalía local de #Valparaíso tras denuncias por venta de droga en el edificio Coorperativa Vitalicia de Plaza Anibal Pinto, permitió la detención de tres imputados por funcionarios del #OS7 quienes serán mañana puestos a disposición del Tribunal. pic.twitter.com/IksGSYrgG6 — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) November 21, 2025

La mayor de Carabineros Maricarmen Mediavilla, por su parte, explicó que, tras la formalización de las denuncias por parte de los locatarios y residentes, la sección OS7 realizó diversas diligencias investigativas para recabar antecedentes.

"Se hacen diferentes diligencias, como permanencia, vigilancias especiales y entrevistas a los locatarios para obtener la mayor cantidad de antecedentes y de esa forma lograr la detención de estos individuos", indicó la autoridad policial.

La investigación utilizó específicamente la figura legal del agente revelador, una herramienta clave que permitió a los funcionarios de OS7 confirmar la comisión del delito.

La fiscal German detalló que, en días previos al allanamiento, "estas personas (detenidas) comercializaron droga a funcionarios del OS7 que estaban actuando bajo esta figura legal, confirmándose así el delito contemplado en la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas)".

Los tres aprehendidos pasarán este sábado a control de detención ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto por instrucción del Ministerio Público.