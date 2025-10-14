Carabineros desbarató foco narco en Maipú: 15 detenidos

Un operativo antidrogas culminó este martes con el allanamiento de 16 domicilios en la comuna de Maipú y la detención de 15 personas.

La acción policial, ejecutada por el departamento OS-7 de Carabineros y centrada en la población San Luis, permitió también la incautación de diversas drogas y un "arma hechiza".

La operación se desarrolló en dos fases distintas. La primera tuvo lugar en la intersección de Tres Poniente con Avenida Portales, donde las autoridades incautaron una escopeta de fabricación artesanal -conocida como "arma hechiza"- y diversas drogas: marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína.

De forma posterior, el operativo se trasladó a la intersección de Avenida Cuatro Poniente con Inca de Oro, en la misma comuna, donde la situación se tornó más compleja: algunos sujetos se percataron del operativo e intentaron escapar por los techos, lo que requirió la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Su presencia fue crucial para ingresar a domicilios y lograr la detención de algunos antisociales, que intentaron refugiarse en casas que no estaban contempladas –en primera instancia- en la intervención.

Una extensa investigación

"Se intervinieron 16 domicilios, todos ellos en la población San Luis de la comuna de Maipú. Se mantienen 15 detenidos hasta el minuto, a los cuales se les está verificando su identidad para poder ver si mantienen alguna orden vigente. Ya tenemos (identificada) a una mujer por el delito de hurto", detalló la capitán María Belén Galaz, del OS7 de Carabineros.

La oficial indicó que "la investigación fue de aproximadamente seis meses, en conjunto con la Fiscalía", y se nutrió de "distintos medios de prueba a través de información que llega, muchas veces de la comunidad, a través del Fono Drogas que mantiene Carabineros, el 135, y también denuncias seguras que se realizan en las respectivas fiscalías".