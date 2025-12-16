Cayeron narcobandas que ocupaban block de viviendas en Peñaflor
Buscando controlar el territorio, atentaban contra su rival mediante disparos y el lanzamiento de bombas molotov.
Ambas eran lideradas por mujeres, siendo una de ellas "la China", que es hermana de "la Ina", narcoinfluencer asesinada hace aproximadamente un año.
"Una de estas bandas era investigada por Carabineros y la otra por la PDI. Unimos las indagaciones en una sola y se hizo un trabajo conjunto que salió perfecto", valoró Fiscalía.