Tópicos: País | Policial | Drogas

Cayeron narcobandas que ocupaban block de viviendas en Peñaflor

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Buscando controlar el territorio, atentaban contra su rival mediante disparos y el lanzamiento de bombas molotov.

Ambas eran lideradas por mujeres, siendo una de ellas "la China", que es hermana de "la Ina", narcoinfluencer asesinada hace aproximadamente un año.

Cayeron narcobandas que ocupaban block de viviendas en Peñaflor
 Archivo

"Una de estas bandas era investigada por Carabineros y la otra por la PDI. Unimos las indagaciones en una sola y se hizo un trabajo conjunto que salió perfecto", valoró Fiscalía.

La PDI y Carabineros desbarataron dos narcobandas que ocupaban dos blocks de viviendas y se atacaban una a la otra entre los inmuebles, en la comuna capitalina de Peñaflor. 

Los grupos ocupaban el total de las 24 residencias en la población Las Pradenas y buscaban controlar el territorio. Para ello, atentaban contra su rival mediante disparos y el lanzamiento de bombas molotov.

Ambas bandas eran lideradas por mujeres y una de ellas era conocida como "la China", que es hermana de "la Ina", narcoinfluencer asesinada hace aproximadamente un año.

"Eran dos bandas rivales que se dedican al narcotráfico y se disputaban el territorio a través de la fuerza con armas de fuego, principalmente. Se atentaban entre ellas", dijo el fiscal Claudio Álvarez.

"Una de estas bandas era investigada por Carabineros y la otra por la PDI. Unimos las indagaciones en una sola y se hizo un trabajo conjunto que salió perfecto: tenemos droga (incautada), blancos investigativos -entre ellos, las dos líderes de ambas bandas detenidas- y armas (decomisadas)", destacó el persecutor.

