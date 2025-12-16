Cayeron narcobandas que ocupaban block de viviendas en Peñaflor

La PDI y Carabineros desbarataron dos narcobandas que ocupaban dos blocks de viviendas y se atacaban una a la otra entre los inmuebles, en la comuna capitalina de Peñaflor.

Los grupos ocupaban el total de las 24 residencias en la población Las Pradenas y buscaban controlar el territorio. Para ello, atentaban contra su rival mediante disparos y el lanzamiento de bombas molotov.

Ambas bandas eran lideradas por mujeres y una de ellas era conocida como "la China", que es hermana de "la Ina", narcoinfluencer asesinada hace aproximadamente un año.

"Eran dos bandas rivales que se dedican al narcotráfico y se disputaban el territorio a través de la fuerza con armas de fuego, principalmente. Se atentaban entre ellas", dijo el fiscal Claudio Álvarez.

"Una de estas bandas era investigada por Carabineros y la otra por la PDI. Unimos las indagaciones en una sola y se hizo un trabajo conjunto que salió perfecto: tenemos droga (incautada), blancos investigativos -entre ellos, las dos líderes de ambas bandas detenidas- y armas (decomisadas)", destacó el persecutor.