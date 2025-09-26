Como stickers: ISP detecta ingreso de nueva y potente droga

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) confirmó la presencia de una inédita, potente y peligrosa mezcla de sustancias ilícitas en un adhesivo incautado, en el que se encontró cocaína, ketamina y delta-9-tetrahidrocannabinol.

"Es la primera vez que se detectan estas drogas ilícitas en este tipo de matriz y la importancia radica en que existe un riesgo significativo dado que pueden resultar atractivos y/o llamativos para menores, los que accidentalmente pueden entrar en contacto con este tipo de sustancias", señaló Boris Duffau, jefe del Departamento de Salud Ambiental del ISP, del que depende la sección de Análisis de Ilícitos.

En tanto, la jefa (s) del Departamento de Estudios y Políticas Públicas de Senda, Paola Tassara, explicó que "la presencia simultánea de esas sustancias en un soporte adhesivo constituye un hecho inédito que observamos con especial preocupación. Se trata de una combinación de alto riesgo que puede potenciar los efectos de cada sustancia y generar consecuencias graves para la salud, incluso en casos de exposición involuntaria".

Agregó que "desde el sistema de alerta temprana emitimos una alerta a las entidades públicas y privadas que conforman esta instancia para advertir sobre la circulación de sustancias en este formato, con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta ante posibles emergencias y promover medidas preventivas".

En el Laboratorio Nacional de Referencia del ISP se analizan las incautaciones que realizan las policías en diferentes operativos a lo largo de todo el país; y desde esa unidad se levanta una alerta al Ministerio del Interior cuando se descubre una droga cuya composición química es nueva, para que así se incluya y tipifique en la ley 20.000.