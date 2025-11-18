En dos procedimientos, Carabineros detuvo a seis sujetos en La Pintana

En dos procedimientos llevados a cabo casi en simultáneo, Carabineros detuvo a seis personas e incautó armamento, droga y dinero en efectivo la tarde de este martes, en la comuna de La Pintana.

El primero tuvo lugar cuando, durante un patrullaje en contexto del plan Calles sin Violencia, uniformados divisaron a tres sujetos que realizaban una transacción de droga a plena luz del día, en la intersección de Muñoz Gamero con Puerto Alegre.

Al acercarse a fiscalizarlos, dos de ellos se dieron a la fuga, pero los efectivos continuaron con sus rondas en el sector hasta dar con ambos.

Uno de estos sujetos fue hallado al interior de un domicilio, en donde también se encontró un arma de fuego, tres cargadores y munición de distinto calibre.

En paralelo, personal de la 41° Comisaría fue alertado de que un trío de sujetos armados circulaba a bordo de dos vehículos por calle Francisco Bilbao.

Cuando notaron la presencia policial, estos intentaron escapar por los techos de las casas del sector, sin éxito. Además, un sospechoso fue sorprendido en el living de una de estas viviendas, portando un casco y un fusil calibre 22.

Todos los capturados en esta jornada son adultos, y sólo uno no mantiene antecedentes policiales. En tanto, el armamento incautado fue remitido al Laboratorio de Criminalística de Carabineros.