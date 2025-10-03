Mecánico imputado en caso "narcoaviadores FACh" dice ser víctima de una traición de confianza

Uno de los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh) imputados en el denominado caso "narcoaviadores", en que se investiga el traslado de droga en un vuelo institucional, declaró ante el Juzgado de Garantía de Iquique, dando cuenta de diversos elementos con los que busca demostrar su inocencia.

Se trata del mecánico de cancha identificado con las iniciales R.S, quien relató -en la audiencia de revisión de cautelares- que su participación se limitó a realizar un favor a un camarada.

Según su declaración, a la cual tuvo acceso exclusivo Cooperativa, el imputado ingresó al avión por la puerta principal, en una zona "con bastante iluminación" y a la vista del personal de operaciones base, personal de operaciones base, que le permitió ingresar a la aeronave portando una maleta que debía ser entregada a una camarada de apellido Rebolledo.

"En ningún momento yo estaba escondiendo esa maleta. Yo subí por la parte delantera, donde estaba todo el personal, donde estaba el sector más iluminado... En la escalera estaban los de operaciones base incluso. Y, al momento de subir, me ven los de operaciones base", explicó el acusado.

"Ellos me dicen que, por su parte, tampoco habían visto esa maleta, que no había pasado por rayos. En ese momento, la verdad, no tenía idea de que no la había pasado por rayos. Yo me iba a devolver con la maleta, no le había tomado la mayor importancia, porque era un favor. Y ellos me dicen que sí, ya, que era un (favor para un) camarada militar y que no había problema", complementó.

CASO NARCOAVIADORES DE LA FACH🔴 Uno de los imputados, el mecánico de cancha, declaró y apuntó a la formación militar que los obliga a "confiar en sus camaradas" y al personal de "Operaciones Base" que autorizó su ingreso con la maleta a la aeronave @Cooperativa #Iquique pic.twitter.com/r3S2GBfuFg — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) October 3, 2025

Posteriormente, tras entregar la maleta a la cabo Rebolledo y descender del avión, el mecánico fue abordado por un suboficial de apellido Fredes, quien insistió en la revisión.

Fue en ese momento cuando se percataron de que el equipaje tenía un candado y amarras plásticas, lo que motivó su paso por el escáner de rayos X, donde se detectaron paquetes sospechosos.

El imputado aseguró que, al consultar vía WhatsApp a quien le hizo el encargo, este le respondió que la maleta solo contenía "whisky y ropa". Sin embargo, al ser abierta, se encontraron cuatro kilos de ketamina. Acto seguido, el mecánico fue detenido.

La explicación del padre: "Pecó de inocente"

Claudio, padre del mecánico y exmiembro de la FACh, comentó este testimonio en Cooperativa y defendió la honorabilidad de su hijo: "Él es tripulante, él vuela. Entonces, desconfiar de los mecánicos, desconfiar del combustible, no se puede realizar el trabajo. Es fundamental creer en las personas, desde la escuela a ti te inculcan eso", expresó.

"Evidentemente pecó de inocente, lo reconocemos como familia, porque el mundo que vivimos hoy tiene que estar así. Esta lección de vida sí le va a servir para aprender estas cosas. La Fuerza Aérea tampoco va a ser la misma de hoy en adelante, ya no van a confiar de la forma que confiaban en una cosa tan simple de llevar una maleta", advirtió.

El caso sigue en investigación, con los antecedentes siendo analizados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante en la causa.