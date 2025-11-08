Megaoperativo antinarco terminó con cinco detenidos en Puente Alto y Colina

Un amplio operativo policial realizado -la madrugada de este sábado- por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía local, culminó con la detención de cinco personas en las comunas de Puente Alto y Colina.

La investigación, centrada en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y robo de vehículos, llevó a la ejecución de tres allanamientos: dos en Puente Alto y uno en Colina. Entre los detenidos se encuentra un individuo que se mantenía prófugo de la justicia por el delito de homicidio.

El grupo aprehendido está compuesto por tres hombres y una mujer de nacionalidad chilena, además de un sujeto dominicano. Todos son mayores de edad y contaban con antecedentes penales, según informó la policía uniformada.

"Se logró la incautación de armas de fuego, dinero en efectivo, droga (principalmente cocaína y marihuana), como también distintas especies asociadas al ilícito (teléfonos celulares y transceptores radiales utilizados para la comunicación)", informó el mayor Matías Cabrera de Carabineros, de la 20ª Comisaría de Puente Alto.

Allanamiento en Santiago 1

Como parte de la misma investigación, también se realizó un allanamiento en una celda -de la cárcel Santiago 1- de un recluso acusado de estar directamente vinculado con la banda desarticulada.

En su poder se encontraron cinco teléfonos celulares y un router con conexión a internet, que presuntamente utilizaba para coordinarse con los miembros del grupo en el exterior.