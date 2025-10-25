Osorno: Desarticulan banda transnacional vinculada al Tren de Aragua

El Ministerio Público informó la desarticulación de una organización criminal de carácter transnacional vinculada al Tren de Aragua, que mantenía operaciones en distintos puntos de la ciudad de Osorno (Región de Los Lagos).

La investigación denominada "Operación Ruta del Dinero", realizada en conjunto con la PDI, concluyó con la detención de 17 personas: 13 de nacionalidad chilena y cuatro extranjeros, quienes serán formalizados por asociación ilícita destinada al tráfico de drogas y delitos vinculados al porte y control de armas.

La policía civil informó que las indagatorias se originaron a raíz de diversos delitos violentos registrados durante el año, lo que motivó la conformación de un equipo especial de detectives que lograron establecer que la banda estaba disputando territorios a traficantes locales, especialmente en sectores de campamentos y zonas periféricas de la ciudad.

"Se pudo establecer que en la ciudad de Osorno estaba operando una una organización criminal transnacional, facción del Tren de Aragua y Hermanos Cartier", el subprefecto Richard Urrea, jefe de la Prefectura Provincial Osorno de la PDI.

"Asimismo, esta organización se estaba posicionando en algunos sectores de la provincia, tomándose algunos puntos de venta de algunos traficantes establecidos. Producto de lo mismo, se informaron estos antecedentes al Ministerio Público, quien tramitó algunas órdenes de entrada y registro a las diferentes sectores de la provincia, realizando 23 entradas y registros, y 15 órdenes de detención", agregó el detective.

Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile #Osorno en conjunto con el ministerio público desarticularon una Organización Criminal ligada al tren de aragua.



Durante este operativo los detectives realizaron la entrada y registro a 23 domicilio, deteniendo a 17 imputados pic.twitter.com/syxfY23fHE — PDI_LosLagos (@PDI_LosLagos) October 24, 2025

En tanto, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, detalló que "se ejecutó ayer un procedimiento, el cual implicó la los allanamientos y registros de 23 domicilios en la ciudad de Osorno, en distintos lugares de puntos de la ciudad de Osorno, y además la orden de detención que se tenía respecto de 15 personas, la cual se ejecutó respecto de 10, y además se detuvo siete personas en situación también de flagrancia".

"Estas órdenes que se solicitaron en cuanto a entradas y registro y órdenes de detención, vienen de una investigación que se está realizando hace unos meses por parte de Fiscalía junto a la Brigada antinarcóticos de la PDI", agregó la persecutora.

La fiscal detalló que los imputados pasaron a control de detención este sábado.