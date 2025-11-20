Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI desmanteló cultivos indoor de cannabis en Punta Arenas

Luego de un trabajo de cuatro meses, la Policía de Investigaciones (PDI) detectó cultivos indoor de cannabis sativa en dos inmuebles de Punta Arenas.

Tras el procedimiento se incautaron 44 plantas y 180 gramos a granel.

Según la PDI, el avalúo de la droga -de haber sido comercializada- hubiera alcanzado los 24 millones de pesos.

El operativo terminó con la detención de dos personas y con el decomiso de dinero en efectivo, elementos de dosificación, balanzas digitales y diversos insumos químicos.

