PDI incautó 51 plantas de marihuana en Punta Arenas

La PDI incautó, en un domicilio de Punta Arenas (Región de Magallanes), 6,6 kilos y 51 plantas de marihuana -avaluadas en más de 68 millones de pesos-, además de detener a tres personas.

De acuerdo con la Brigada Antinarcóticos de la institiución, en el mentado inmueble, correspondiente a un predio, se alojaban "sigilosamente" dos container en donde se secaban las plantas de cannabis.

"Aquí se estaba llevando a cabo un importante cultivo, para el cual se aprovechaba la geografía accidentada del terreno más las condiciones propicias que se daban al interior de este predio", dijo el jefe de la Brigada, Alfonso Salazar.

"El investigado mantenía sigilosamente la estructura para el secado de las plantas de cannabis, como también para el cultivo que se mantenía en proceso de siembra, cultivo, cosecha, secado y posterior dosificación, donde también se encontró en la casa del imputado una importante cantidad de dinero" relativo a la venta de droga, agregó.

Entre los tres aprehendidos figuran un hombre y una mujer: el primero quedó en prisión preventiva, mientras que a la segunda se le asignaron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y firma semanal.

La tercera persona aprehendida, en tanto, quedó apercibida a la espera de la citación a tribunales correspondiente.

Se estableció un plazo de 90 días para la investigación.