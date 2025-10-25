Sujetos fueron detenidos en plena transacción de drogas en Estación Central

Carabineros sorprendió y detuvo a dos sujetos que realizaban una transacción de droga en la vía pública en Estación Central, y posteriormente decomisó cerca de 800 gramos de sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Butalcura con Colu, donde uniformados de la Comisaría 42 de Radiopatrullas de Carabineros se encontraba de servicio en el marco del plan Calles sin Violencia.

Allí los policías se percataron de que dos sujetos estaban en plena transacción de drogas, en la que uno de ellos entregó una sustancia de color rosado a cambio de dinero.

Ante ello, los carabineros aplicaron a los individuos un control de identidad, pero éstos intentaron huir. Pese a ello, uno fue detenido y al otro se le dio alcance en un domicilio cercano, donde tiró un billete en efectivo de 10.000 pesos.

El subteniente Diego Vargas precisó que los funcionarios se percataron que al interior del inmueble el sujeto mantenía diversas sustancias y especies destinadas a la venta ilícita de droga y ejecutaron la "incautación de alrededor de 800 gramos de distintos estupefacientes y sustancias ilícitas, junto a dinero en efectivo".

Los detenidos corresponden a dos hombres de nacionalidad chilena, de 35 y 23 años respectivamente. Ambos con antecedentes policiales.