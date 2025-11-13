En plena Corte de Arica: Carabineros abatió a funcionario que apuñaló a administrador

Un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica que atacó con un cuchillo a un compañero de trabajo fue abatido por personal policial este jueves.

El ataque ocurrió cerca de las 14:00 horas y motivó la llegada de personal de Gendarmería, Carabineros y la PDI.

El sujeto, que en un principio intentó huir después del ataque, se abalanzó contra los uniformados, que finalmente usaron su arma de fuego y abatieron al individuo.

De acuerdo con el Ministerio Público, la víctima corresponde al administrador del edificio, que previamente mantuvo una discusión con el victimario.

Además, el ente persecutor aludió a los problemas mentales que padecía el agresor como móvil del ataque.

El fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que en el sitio del suceso "está (trabajando) el equipo ECOH del Ministerio Público, en conjunto con la PDI, Carabineros y Gendarmería".

"Hay una persona abatida por personal de Carabineros, ya que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte. Por el momento, se encuentra uno de los trabajadores del tribunal en estado grave en el hospital", añadió.

No obstante, "está estable y la persona que falleció es quien efectivamente atacó con un cuchillo al funcionario", detalló el fiscal Carrera.

@Fiscalia_Arica dispone que Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística @PDI_Arica realicen trabajo investigativo en el sitio del suceso. Víctima es el administrador del tribunal de alzada y está en grave estado en el hospital local. — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) November 13, 2025

"Una cosa nunca antes vivida en esta Corte"

María Quiroz Fuenzalida, presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, agregó que la víctima "fue trasladada inmediatamente al hospital local, donde estuvo mucho rato en riesgo vital. Afortunadamente, comunicaron que lo operaron y está fuera de riesgo vital".

"Lo que más me interesa es la contención de todos los funcionarios, ya que fue un momento muy estresante para todos y una cosa nunca antes vivida en esta Corte. Me preocupa muchísimo la salud de mis trabajadores", lamentó.

"Debo hacer saber que estamos tranquilos en la Corte, en un ambiente apacible. Se están tomando los resguardos necesarios y la PDI está trabajando en el sitio del suceso", concluyó Quiroz.