Estación Central: "Mono Eugenio" fue detenido por balazos contra seguridad municipal

Un delincuente de 46 años apodado "el mono Eugenio" fue detenido como presunto autor del ataque a tiros que, en horas de la madrugada de este lunes, afectó a un centro de seguridad municipal en la comuna de Estación Central.

El tiroteo no dejó personas lesionadas, pero involucró al menos ocho disparos hacia las dependencias situadas en calle Santa Teresa 1625.

El mayor de Carabineros Eduardo Torrejón señaló que el sospechoso "mantiene antecedentes penales por otros delitos, donde destaca el tráfico de drogas y lesiones".

En su poder se halló, al momento de la detención, "una munición calibre nueve milímetros y un cuchillo".

"Por instrucción del Ministerio Público, pasará el día de mañana (martes) al primer control de detención por los delitos de porte de munición, porte de arma blanca, daños y disparos injustificados", añadió el oficial.

El arma utilizada en el incidente aún no ha sido encontrada.