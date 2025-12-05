Estación Central: Persecución terminó con auto estrellándose contra un local y cuatro detenidos

Un seguimiento vehicular iniciado por personal de Seguridad Ciudadana de la comuna de Estación Central terminó abruptamente esta mañana en la caletera de General Velásquez, en la intersección con Apóstol Santiago, en el límite con Quinta Normal.

El vehículo que huía, un sedán Chevrolet modelo Sail, perdió el control y se incrustó violentamente en uno de los locales comerciales ubicados bajo un edificio de departamentos.

La persecución se había iniciado por motivos que aún no han sido confirmados oficialmente, pero la rápida acción del personal municipal permitió retener a los ocupantes del vehículo inmediatamente después del choque.

En total, cuatro personas que iban a bordo del automóvil fueron inmovilizadas en el suelo y esposadas por los funcionarios de Seguridad Ciudadana, a la espera de la llegada de Carabineros para formalizar su detención y determinar los delitos que habrían cometido.

El violento escape generó daños a terceros y puso en riesgo a transeúntes. Una de las víctimas, que se encontraba estacionada esperando la luz verde en un semáforo cercano, relató a Cooperativa cómo el vehículo a alta velocidad impactó y voló su espejo lateral, sin detenerse.