Falta de notificación impidió desalojo de dos inmuebles en Santiago

Cerca de 40 funcionarios policiales y municipales dispuestos para desalojar dos inmuebles de la calle Roberto Espinoza, en la comuna de Santiago, finalmente debieron retirarse del lugar la mañana de este martes.

El fallido operativo, que mantuvo suspendido el tránsito en Avenida Ñuble por varias horas, se explica porque un receptor judicial debía notificar en esta misma jornada a los ocupantes de una vivienda sobre la venta de estos terrenos, pero éste nunca se presentó.

La situación es especialmente problemática en este inmueble, cuyos habitantes instalaron rucos en su interior y se han visto involucrados en incivilidades.