Adulta mayor fue asesinada a puñaladas dentro de su casa: PDI detuvo a expareja

Una mujer de 61 años identificada como Nora Angélica Muñoz Valdivia fue asesinada a puñaladas -presuntamente por una expareja de 47- al interior de su domicilio ubicado en la población San Luis de la localidad de Pelequén, en la comuna de Malloa (Región de O'Higgins).

Según testigos, una hija de la víctima salió esta tarde del inmueble gritando: 'La mató, la mató', situación que alertó a los vecinos, que dieron aviso a Carabineros.

Juan Reyes, subprefecto de la PDI, explicó que la víctima era dueña de casa y que su cadáver fue encontrado "en el piso, en una dependencia destinada a cocina".

"La causa posible de muerte de esta persona corresponde a heridas cortantes a nivel cervical, y deberá ser precisada por el peritaje de autopsia en el Servicio Médico Legal de Rancagua", añadió.

Femicidio en #Pelequén Ex pareja la atacó con un cuchillo. Fue detenido y mañana será el control de detención en #Rengo @Cooperativa pic.twitter.com/hcRtlRhu5p — Paola Moreno Pérez (@pakamope) September 26, 2025

El detective indicó que la línea investigativa principal apunta a la participación "de una expareja de la víctima", sujeto que trabaja como temporero y fue detenido.

Ambos compartieron "una relación de un año, aproximadamente, (periodo) en que terminaban y después volvían (a estar juntos)".

En la misma línea, el fiscal de Rengo Claudio Riobó señaló que existen "antecedentes de que estaríamos frente a un femicidio consumado", aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar.

El imputado pasará a control de detención este sábado en la comuna de Rengo.