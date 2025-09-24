Mujer fue asesinada por su pareja en el centro de Santiago: Hombre murió mientras huía

Una mujer de 21 años fue asesinada en la madrugada de este miércoles en un departamento ubicado en Avenida Portugal, en el centro de Santiago, por su pareja, quien cayó al vacío provocando su muerte mientras huía del personal policial.

El hecho ocurrió cerca de las 02:30 horas, cuando el conserje del edificio le avisó al padre de la víctima, que es el arrendatario del departamento, de un episodio de violencia intrafamiliar.

Al llegar al lugar, el padre de la mujer se percató que su hija tenía multiples heridas cortopunzantes, propinadas por el hombre de 23 años, quien también lo agredió causándole cortes en el rostro.

Como explicó el fiscal Felipe Olivari, debido a esto "Carabineros apunta a esta persona con sus armas de servicio y él se dirige al balcón del departamento y se arroja por el balcón para arrancarse, se tiró al departamento que estaba abajo, del piso 11. En ese lugar rompe el ventanal, ingresa a ese departamento y se enfrenta con el residente, le provoca heridas también producto de estos vidrios del ventanal".

"Baja otra vez al balcón del piso 10 y es desde ahí que cae a la vía pública, donde termina falleciendo. No sabemos a ciencia cierta si se arrojó o si se habría caído", detalló.

La mujer había presentado varias denuncias en contra del hombre por violencia intrafamiliar en la comuna de Peñalolén, por lo que se habían decretado dos órdenes de alejamiento, medida que incumplieron y decidieron retomar la relación hace tres días.

El hijo de la pareja, de un año de edad, estaba en el lugar y quedó bajo el cuidado de la familia de su madre.