Fiscal nacional viaja a Temuco tras masivas detenciones por lavado de activos

El fiscal nacional Ángel Valencia visitará Temuco este jueves para encabezar reuniones junto a la Policía de Investigaciones, tras un importante operativo que dejó 41 personas detenidas por lavado de activos y otros delitos en la región de La Araucanía.

Según fuentes cercanas a la indagatoria, la causa permanece bajo reserva, aunque se ha confirmado que entre los detenidos figuran empresarios reconocidos de la capital regional.

La agenda contempla una reunión a las 8:40 entre el fiscal nacional, la jefatura de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de Temuco, cuyo objetivo es coordinar los próximos pasos en el marco de este caso, que involucra a más de 40 sospechosos en la zona.