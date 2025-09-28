Fiscalía confirmó detención de mujer acusada de parricidio en Chiguayante

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó la detención de la mujer de 64 años acusada de asesinar, en la comuna de Chiguayante, a su hija de 39 años y de intentar hacer lo mismo con su hijo de 35 años.

Los hechos quedaron al descubierto al interior de un domicilio de la comuna, cuando el padre de la familia involucrada llegó al inmueble y encontró a sus hijos con impactos de bala en sus cabezas.

La mujer no tenía signos vitales y su hermano estaba en condición crítica al momento del hallazgo. Ambos vivían en el domicilio con su padre y su madre, quien se encontraba desaparecida, lo que levantó sospechas.

Posteriormente la PDI detalló que la presunta responsable escapó de la escena en el auto de su hijo y luego lo abandonó en un sector rural de la comuna de Coihueco, en la Región del Ñuble.

Asimismo, se encontró una extensa carta al interior del hogar involucrado, cuya letra supuestamente pertenece a la de la imputada, quien finalmente estuvo casi dos días prófuga.

Al momento de su captura en la Región del Ñuble, el Ministerio Público afirmó que la acusada portaba un arma de fuego, por lo que pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Chillán por el delito flagrante de porte ilegal.