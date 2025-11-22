Fotógrafo falleció al caer a una quebrada en sector rural de Lago Ranco

El Ministerio Público y Carabineros de la Región de Los Ríos investigan las circunstancias de un trágico accidente ocurrido en el sector rural de Los Mañíos, en la comuna de Lago Ranco, que resultó en el fallecimiento de un adulto mayor.

La víctima fue identificada como Iván Konar, un destacado y reconocido fotógrafo de la ciudad de Frutillar. Según información preliminar, el profesional perdió la vida tras sufrir una caída en una quebrada de la zona precordillerana.

Equipos de emergencia y unidades de rescate se movilizaron rápidamente hacia el lugar tras recibir el aviso sobre la caída de una persona en un área de difícil acceso. Los voluntarios trabajaron arduamente en la recuperación del cuerpo para su posterior entrega a las autoridades respectivas.

"La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos adoptó un procedimiento relativo al hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo masculino de 80 años de edad, que fue encontrado en una quebrada en el sector rural de Los Mañíos en Lago Ranco", detalló el fiscal de turno, Mario Leal.

"Existía una denuncia por presunta desgracia realizada en la madrugada del día de hoy y, a propósito de aquello, personal de Carabineros activó su plan de búsqueda. Informada esta unidad, se dispuso la concurrencia de personal de Labocar y personal de la SIP de La Unión, a fin de establecer las circunstancias de su muerte, y además se ordenó la realización de la autopsia por el Servicio Médico Legal (SML)", complementó el persecutor.

El procedimiento en el SML será clave para determinar la causa y data de muerte del fotógrafo.