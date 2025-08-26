Gobierno dio luz verde a implementación de pistolas taser en Carabineros

Tras años de tramitación, el Gobierno dio luz verde para la implementación de pistolas taser para su uso por parte de personal de Carabineros.

El proceso avanzará con las gestiones de compra por parte de la institución policial del último modelo de estas armas, que tienen un valor de cinco millones de pesos cada una.

Posteriormente, se llevará a cabo una capacitación para funcionarios y un plan piloto centrado en casos de violencia intrafamiliar.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, dijo que "celebramos la autorización que ha dado finalmente el gobierno al uso de las pistolas taser por parte de Carabineros, aunque lamentamos que llegue tantos años tarde. La protección de nuestros carabineros y el no tener que lamentar muertes evitables son argumentos suficientes para haber autorizado estas pistolas desde hace mucho tiempo".

"Nosotros como gobierno de Santiago ya tenemos un programa piloto en Gendarmería y estamos disponibles para apoyar al gobierno en la compra de más pistolas taser para nuestros carabineros", planteó.