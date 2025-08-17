Hallan cráneo de mujer en fundo de Limache: data de muerte de hasta tres meses

Dos menores de edad que practicaban ciclismo en la comuna de Limache, Región de Valparaíso, encontraron un cráneo humano, lo que dio inicio a un amplio operativo policial la tarde de este domingo.

La situación ocurrió en el sector de Fundo Limachito, aproximadamente a las 13:00 horas.

"Inmediatamente (los menores) dieron comunicación al personal de Carabineros, quienes a su vez se comunicaron con la unidad de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional para solicitar la diligencia respectiva", dijo el fiscal de turno, Roberto Depaux.

De acuerdo con el persecutor, se instruyó la concurrencia al lugar de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML).

Depaux detalló que los primeros peritajes revelaron que "el cráneo encontrado corresponde a una mujer mayor de edad, cuya data de muerte va entre las tres semanas a dos meses, no pudiendo, por el momento, dar datos de la identificación de los restos encontrados".

Agregó que, tras la primera inspección, el cráneo no presentaba signos de "algún evento traumático o lesión", y señaló que, a pesar de la intensa búsqueda realizada en los alrededores del sitio del hallazgo, "el resto del cuerpo aún no ha sido encontrado".

Sin embargo, la Brigada de Homicidios de la PDI estimó que la data de muerte ronda "entre los uno a tres meses. Estos antecedentes son preliminares".

"La Brigada de Homicidios junto a la Unidad Territorial se encuentran trabajando en la presunta desgracia" de la víctima, añadió.

Por esta razón, la búsqueda continuará durante los próximos días y se contará con el apoyo de una brigada canina para rastrear la zona con mayor precisión.

Los restos encontrados han sido trasladados al SML para la realización de las pericias forenses correspondientes.