Hallan cuerpo de gendarme que fue arrastrado por el oleaje en playa de Tocopilla

Equipos de rescate hallaron este domingo el cuerpo de un joven funcionario de Gendarmería que desapareció ayer tras ser arrastrado por el oleaje en la Playa Remanso, también conocida como Playa Brava del Puerto Salitrero, en la comuna de Tocopilla (Región de Antofagasta).

La Armada, Bomberos y equipos especializados iniciaron las labores de búsqueda durante la tarde del sábado, pero debieron ser suspendidas por falta de luz al caer la noche. Fueron reanudadas la mañana de este domingo, lo que permitió concretar el hallazgo.

Según información de testigos, el joven se encontraba en su día libre y bajó a la playa tras jugar un partido de fútbol, momento en que se le perdió el rastro en el sector de roqueríos.