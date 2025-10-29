Hombre fue baleado en sus piernas en cancha de fútbol de Buin

Con heridas en sus piernas y fuera de riesgo vital se encuentra un hombre que resultó baleado en una cancha de fútbol de la comuna de Buin.

Aunque por el momento se desconocen mayores detalles del hecho, el fiscal Milibor Bugueño comentó que "hay una versión preliminar que se da, que justamente esta víctima puede haber estado dentro de un vehículo, haber bajado, sale corriendo y le hacen algunos disparos mientras estaba huyendo del lugar. Sin embargo, justamente estamos en el sitio del suceso para corroborar o no esa versión de los hechos".

El hombre se encuentra internado en el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo.