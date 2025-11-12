Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.9°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial

Hombre fue sorprendido con una granada en un bus interregional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Boliviano en situación irregular, confesó que la trasladaba a Calama por dinero.

Hombre fue sorprendido con una granada en un bus interregional

La situación activó un procedimiento del GOPE.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de nacionalidad boliviana y en situación migratoria irregular fue sorprendido transportando una granada a bordo de un bus interregional en el norte de Chile.

El sujeto fue detenido por Carabineros luego de que el dispositivo de uso militar fuera descubierto en el control aduanero de Quillagua, ubicado en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

"En el control de acceso de Quillagua, personal de Aduanas que realizaba una revisión rutinaria a un bus interurbano detectó un artefacto con apariencia de granada de mano entre los asientos del vehículo", explicó el mayor Rolando Navarrete, de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte.

"De forma inmediata, Carabineros de la Tenencia de Quillagua acudió al lugar, aislando el sitio del suceso y evacuando a los pasajeros con el fin de resguardar su integridad y protección, evitando así cualquier riesgo derivado de la posible manipulación del artefacto. Tras las diligencias efectuadas se estableció que el artefacto se encontraba bajo uno de los asientos, correspondiente a un pasajero extranjero en situación irregular, quien reconoció haberlo trasladado con destino a la ciudad de Calama a cambio de una retribución económica", añadió el comisario Navarrete.

El sujeto enfrentará audiencia de control de detención este jueves en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada