Hombre murió tras ser reducido por guardias del Mall Plaza Vespucio

Mallplaza descartó que guardias de seguridad hayan utilizado "fuerza excesiva" en un operativo que terminó con una persona fallecida en el Mall Plaza Vespucio este día lunes.

El hecho ocurrió, según información preliminar, cuando un hombre de 27 años agredió, por razones que se desconocen, a tres personas al interior del recinto.

El sujeto fue reducido por guardias del centro comercial, momento en que, presuntamente, sufrió lesiones que provocaron su muerte en el sector del estacionamiento.

"Se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza. Descartamos que el personal de seguridad de Mallplaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados", dijo la empresa en un comunicado.

Agregó que "el procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mallplaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales".

"Junto con ello, el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida, así como contención a los testigos del hecho", añadió.