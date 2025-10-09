Hombre recibió tres balazos cuando entraba a la estación Cumming del Metro

Una persona fue baleada por un desconocido mientras ingresaba a la estación Cumming, de la Línea 5 del Metro de Santiago, la mañana de este jueves.

Según el teniente coronel Mauricio Meneses, de la Tercera Comisaría de Carabineros, el atacante "se acerca a este lugar en bicicleta, intercepta a un tercero afuera del Metro, y ya bajando por la escalera al interior, efectúa a lo menos cinco disparos con arma de fuego".

"Tres de estos (tiros) hieren a la víctima: hablamos de dos lesiones por proyectil balístico lumbar y otro en la zona de espalda", precisó el oficial.

Personal del SAMU trasladadó al lesionado hasta la ex-Posta Central, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital.

En tanto, Meneses añadió que "el autor del hecho, una vez que concreta este delito, huye del lugar", aunque está siendo buscado en base a imágenes de su vestimenta.

La estación se mantiene cerrada y sin detención de trenes debido al procedimiento de seguridad correspondiente.