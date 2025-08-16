La policía colombiana reveló el video de la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, principal sospechoso del homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs". Arrestado este sábado en Medellín, el venezolano de 18 años se encontraba prófugo y con alerta roja de Interpol tras haber sido liberado por error el 10 de julio pasado, en un escándalo que dejó en el ojo del huracán la gestión del sistema judicial en Chile.

