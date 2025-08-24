Ataque a disparos dejó un fallecido y un herido grave en Cartagena

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de San Antonio indaga la muerte de un hombre de 46 años que, según antecedentes preliminares, fue objeto de un ataque a disparos perpetrado por desconocidos en la comuna de Cartagena.

En el mismo incidente, que tuvo lugar la noche del sábado en el sector de San Sebastián, otro hombre de 38 años resultó con graves lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

"Al momento, se realizan diligencias investigativas a fin de poder establecer la dinámica de los hechos, como trabajo en el sitio del suceso, levantamiento de evidencias, análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos", indicó el subcomisario Miguel Hermosilla.