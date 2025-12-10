Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Ataque a disparos mató a un hombre y lesionó a mujer en Recoleta

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

La Fiscalía indicó que sujetos que se movilizaban en un auto rojo efectuaron varios tiros contra las víctimas, ambas extranjeras.

 ECOH (X)

El hombre murió en el lugar por un impacto a la altura del tórax, y la mujer está grave por una herida en el brazo.

Un grupo indeterminado de sujetos, que se movilizaba en un vehículo, atacó a disparos a un hombre y una mujer, causando la muerte del primero y heridas de gravedad a la segunda, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del martes, en la esquina de Rengifo con El Olivo, cuando el dúo se encontraba al exterior del cité irregular donde residía.

"Víctimas extranjeras se encontraban compartiendo a mitad de cuadra cuando, de improviso, se asomó un vehículo color rojo y se efectuaron diversos disparos", indicó el fiscal Arturo Gómez, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El hombre murió en el sitio del suceso tras recibir un impacto a la altura del tórax, mientras que la mujer quedó hospitalizada en estado grave, por una lesión en el brazo.

La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja junto a la Fiscalía para esclarecer la dinámica de los hechos.

