Ataque a disparos mató a un hombre y lesionó a mujer en Recoleta

Un grupo indeterminado de sujetos, que se movilizaba en un vehículo, atacó a disparos a un hombre y una mujer, causando la muerte del primero y heridas de gravedad a la segunda, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del martes, en la esquina de Rengifo con El Olivo, cuando el dúo se encontraba al exterior del cité irregular donde residía.

"Víctimas extranjeras se encontraban compartiendo a mitad de cuadra cuando, de improviso, se asomó un vehículo color rojo y se efectuaron diversos disparos", indicó el fiscal Arturo Gómez, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El hombre murió en el sitio del suceso tras recibir un impacto a la altura del tórax, mientras que la mujer quedó hospitalizada en estado grave, por una lesión en el brazo.

La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja junto a la Fiscalía para esclarecer la dinámica de los hechos.