Balacera deja al menos un muerto y un herido en Renca

Al menos un muerto y un herido de gravedad dejó una balacera registrada la noche del sábado en la capitalina comuna de Renca.

Según la información preliminar, este hecho se registró en la intersección de avenida Salvador Allende con Chungará, donde, por motivos que se indagan, ambos hombres afectados resultaron con heridas de bala en su cuerpo.

Tras ser trasladados de urgencia hasta un centro asistencial, se confirmó la muerte de uno de ellos debido a la gravedad de sus lesiones.

El fatal hecho, que por el momento no registra detenidos, quedó bajo la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH.