Balacera dejó un fallecido y tres heridos en cancha de El Bosque

Una persona falleció y otras tres resultaron lesionadas en medio de una balacera, la cual tuvo lugar la tarde de este sábado en una cancha de la comuna de El Bosque.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la víctima fatal perdió la vida tras ser internada en el Hospital El Pino.

De acuerdo con Carabineros, los demás heridos permanecen hospitalizados y bajo observación, mientras que personal policial levanta antecedentes en el sitio del suceso.

En concreto, los uniformados resguardan el perímetro, toman declaraciones y recopilan pruebas para dar con la identidad de los responsables e identificar el móvil del ataque.

El Ministerio Público determinará las diligencias a seguir en las próximas horas.