Carabineros detuvo a tres sospechosos de asesinar a trabajador venezolano

El departamento OS-9 de Carabineros informó la detención de tres personas presuntamente vinculadas al asesinato del trabajador de una estación de servicio Copec en la comuna de Pedro Aguirre Cerda el 28 de octubre pasado, en lo que el Ministerio Público investiga como una "ejecución".

La víctima fue un ciudadano venezolano de 23 años, con situación migratoria regular, quien esa madrugada fue a defender a un compañero de trabajo en medio de una discusión con un grupo de sujetos que estaban en un vehículo que era prestado.

El fiscal Héctor Barros detalló cómo ocurrieron los hechos según los datos que ha aportado la investigación: "Es una discusión bastante banal, sujetos que llegan de otra región, se forma una discusión en ese lugar y producto que este ciudadano interviene en defensa de otro bombero se desencadena todo lo otro".

"Se bajan los otros sujetos del vehículo, trasladan al trabajador a otro lugar y con un arma de fuego lo ejecutan con dos disparos", añadió el persecutor.

Según las diligencias ya ejecutadas, hay cinco involucrados y hay tres detenidos. Se espera la detención de los otros dos, entre ellos el presunto autor de los disparos.