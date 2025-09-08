Síguenos:
Carabineros indaga asalto que dejó a dos víctimas baleadas en paradero de Puente Alto

Publicado:
Equipos especializados de Carabineros realizan peritajes en un paradero de la locomoción colectiva, ubicado en la esquina de Santa Rosa con Punta Chilén, en el sector de Bajos de Mena de Puente Alto, donde dos personas fueron baleadas al resistirse a un asalto.

