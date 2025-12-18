Conductor adulto mayor fue asesinado por asaltante en El Bosque

Un robo con homicidio se registró en la comuna capitalina de El Bosque durante la medianoche del miércoles, cuando un adulto mayor de 75 años fue asesinado por un delincuente.

El crimen ocurrió en la intersección de Los Pellines con Antonio Varas, en momentos en que la víctima se disponía a guardar su automóvil en su domicilio y fue abordado de manera sorpresiva para quitarle sus pertenencias.

Según los antecedentes preliminares, la víctima opuso resistencia al asalto, lo que derivó en un forcejeo con el antisocial. En medio de la lucha, el hampón extrajo un arma blanca y le propinó una herida cortopunzante a la altura del tórax.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, mientras que familiares y vecinos, alertados por el ruido, acudieron en auxilio del hombre, trasladándolo de urgencia al Hospital El Pino, donde falleció durante la madrugada debido a la gravedad de la lesión.

Asesino prófugo

Personal especializado de Carabineros se encuentra realizando las diligencias para dar con el paradero del delincuente, que no logró llevarse el vehículo.

Según la actualización del Ministerio Público, el asaltante consiguió hacerse con las llaves del auto, pero se vio imposibilitado de iniciar la marcha debido a que la víctima había instalado un trabavolante previamente.

Al no poder concretar el robo del móvil, el sujeto abandonó el lugar dejando a la víctima herida de muerte en la vía pública.

"Labocar, junto a expertos del OS9, se encuentra realizando diligencias periciales y también investigativas por un procedimiento que en primera instancia es catalogado como robo con homicidio", señaló el capitán Andrés Aguilera.