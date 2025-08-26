Cordero viaja a La Araucanía para asistir a velatorio de guardia forestal asesinado

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajará hoy a la Región de La Araucanía para participar en el velatorio de Manuel León Urra, guardia de seguridad asesinado el sábado durante un ataque armado cometido en un predio de la CMPC ubicado en el sector Selva Oscura, en la comuna de Victoria.

La visita se ha mantenido bajo un fuerte hermetismo, y hasta el momento ninguna autoridad regional ha confirmado la hora de su llegada.

El cuerpo de León Urra está siendo velado en su casa, ubicada en el sector de Vegas de Chanco, a unos siete kilómetros de la localidad de Púa.

La inminente llegada de Cordero ha provocado un importante despliegue policial y militar en la zona. Se ha advertido una gran presencia de vehículos blindados en las cercanías del domicilio de la víctima, así como un resguardo de las carreteras y caminos secundarios de la provincia de Malleco.